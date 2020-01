Embaixador britânico é convocado pelo Irã

O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou neste domingo (12) o embaixador do Reino Unido no país, Rob Macaire, acusado de ter participado de um protesto em solidariedade às vítimas do avião da Ukraine International Airlines (UIA), abatido perto de Teerã.

A manifestação ocorreu no último sábado (11) e contou inclusive com frases de ordem pedindo a renúncia do guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Macaire chegou a ser preso pelas forças de segurança, mas foi solto logo após ter sido identificado.

Após a embaraçosa situação, o embaixador disse que sua intenção não era participar de um protesto. “Fui a um evento anunciado como vigília pelas vítimas da tragédia. É normal querer prestar homenagens – algumas das vítimas eram britânicas. Eu saí depois de cinco minutos, quando alguns começaram a cantar”, disse Macaire no Twitter, acrescentando que prender diplomatas é “ilegal em todos os países”.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusa o embaixador de “comportamento inapropriado”. Também neste domingo, um grupo protestou em frente à Embaixada do Reino Unido em Teerã e queimou uma bandeira britânica.

Entenda o caso

O Boeing 737-800 da UIA levava 176 pessoas e foi abatido pelo sistema de defesa antiaérea do Irã, que o confundiu com um míssil americano, na madrugada da última quarta-feira (8). O governo iraniano admitiu o erro “desastroso” e prometeu punir os responsáveis.

Todas as pessoas a bordo morreram, incluindo 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães. O episódio ocorreu na mesma madrugada em que o Irã lançou mísseis contra duas bases militares dos EUA no Iraque, em resposta à morte do general Qassem Soleimani em um bombardeio americano.

(Texto: Julisandy Ferreira com Isto É)