Confirmado, Luan assina contrato de quatro anos com Corinthians

No último sábado (11) o atacante Luan assinou contrato com o Corinthians e foi o primeiro reforço do time confirmado para 2020. Sua contratação será válida por quatro temporadas, ou seja, quatro anos, que mantém o jogador no time até dezembro de 2023.

Com 26 anos, Luan já havia sido anunciado ainda no final de 2019. Ele vem treinando com o elenco desde o início da semana, mas não tinha assinado o vínculo com o novo time porque faltavam alguns documentos, que foram enviados pelo Grêmio na sexta-feira (10).

O Corinthians pagou ao Grêmio cinco milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Luan. As pendências pela aquisição do lateral-esquerdo Juninho Capixaba pelo clube gaúcho também entraram no acordo.

Por meio de publicações no site oficial do clube, ele disse ser corintiano desde criança. “É um sonho realizado. Fui muito bem recebido por todos aqui e quero corresponder todo carinho que tenho recebido da torcida do Corinthians”.

Além de Luan, o Corinthians já anunciou as contratações do lateral-esquerdo Sidcley e do volante colombiano Victor Cantillo. Há também o atacante Davó, ex-Guarani, que ainda será apresentado. Com os seus quatro reforços, o time paulista embarca hoje (12) para Orlando, nos Estados Unidos, onde disputa a Florida Cup.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Esporte ao Minuto)