Projeto em parque de Campo Grande fomenta base do ciclismo

Desde julho de 2017, a Escola Pública de Ciclismo “Marlus de Souza Freitas” atende cerca de 45 crianças e jovens, de seis a 17 anos de idade, no Parque Ayrton Senna, localizado no Aero Rancho, bairro mais populoso de Campo Grande.

O objetivo é oferecer opção de lazer no contraturno das aulas, incentivar a prática do ciclismo de estrada e mountain bike (de montanha) com aulas especializadas e fomentar as categorias de base do Estado.

As aulas acontecem quatro vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras à tarde e aos sábados pela manhã, com alunos nas categorias kids (seis a oito anos), B (nove a 12 anos) e A (13 a 17 anos).

“Nosso projeto é embrionariamente social e, por consequência, de rendimento. Então, fomentamos a categoria de base, mas a ideia é colocar essas crianças para praticar esporte, dar alguma ocupação para que não fiquem perdidas pelas ruas sem ter o que fazer. Das crianças que temos, quase todas competem”, avalia a coordenadora do projeto, Patrícia Martinez.

Além das técnicas e fundamentos na pista, a Escola Pública proporciona oficinas de equilíbrio, reforço muscular e consertos de bicicleta, para que os próprios alunos possam fazer pequenos reparos quando necessário.

A profissional de educação física Angélica Couto é uma das professoras do projeto. Ela integra o Programa MS Desporto Escolar, da Fundesporte, e está lotada na Escola Estadual professora Neyder Suelly Costa.

“Quando fui trabalhar no projeto, não sabia o que ia encontrar, mas no decorrer do tempo fui me adaptando. Hoje, tenho a percepção de cada aluno e suas dificuldades. No projeto social, não tem como não se doar. Consigo olhar para cada criança e identificar humor, qualquer alteração física e psicológica, porque temos uma cumplicidade aluno-professor muito grande”. (João Fernandes com assessoria)