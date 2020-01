Baterista da banda Rush morre de câncer cerebral

O virtuoso baterista Neil Peart, do Rush, morreu no último dia 7 de janeiro aos 67 anos em Santa Mônica, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada na sexta-feira (10) pela banda canadense. A causa da morte foi câncer cerebral, contra o qual ele vinha lutando há anos.

A banda divulgou via Twitter um comunicado: “É com coração partido e uma tristeza profunda que devemos anunciar a terrível notícia de que nosso amigo, nosso irmão de alma e de banda por 45 anos, Neil, perdeu sua incrível batalha de três anos e meio contra um câncer cerebral (glioblastoma)”.

“Pedimos que nossos amigos, fãs e mídia entendam e respeitem que a família [de Peart] precisa de privacidade e paz neste momento extremamente doloroso e difícil. Aqueles que quiserem prestar suas condolências podem escolher um grupo de pesquisa pela cura do câncer ou caridade para fazer uma doação em nome de Neil. Descanse em paz, irmão”.

Peart sempre foi considerado um dos maiores bateristas da história do rock, juntando-se ao vocalista e baixista Geddy Lee e ao guitarrista Alex Lifeson para ser um integrante do Rush em 1974. Com a sua ajuda, o trio canadense virou uma das bandas fundamentais do rock clássico, flertando com o rock progressivo, o hard rock e até a new wave. (Uol)