Vídeo: Caso de homofobia é registrado em jogo da Copinha

A classificação do Sport à próxima fase da Copa São Paulo de Juniores veio acompanhada de uma nota triste. O goleiro da equipe pernambucana foi vítima de gritos homofônicos por parte da torcida do Audax-SP. O árbitro relatou as ofensas na súmula e o clube paulista deve ser punido.

Ao cobrar um tiro de meta, o goleiro Túlio ouviu gritos de “bicha” sendo ecoados pela torcida adversária. No mesmo instante, o árbitro Thiago Luis Scarascati paralisou o jogo. Porém, em seguida, os cânticos homofônicos seguiram e desta vez, além da paralisação da bola, foi acionada a polícia militar para ajudar.

Conforme diz o artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o clube deverá ser punido, já que “praticar ato discriminatório” seja qual for o motivo, tem como pena suspensão de partidas e/ou multas financeiras. (João Fernandes com Gazeta Esportiva)