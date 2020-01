Uneis de MS estão com estruturas deterioradas

Em Mato Grosso do Sul existem 10 Uneis (Unidades Educacionais de Internação), sendo quatro delas em Campo Grande e, atualmente, a Unei Dom Bosco tem se destacado devido a fuga em massa de 26 internos no dia 16 de dezembro do ano passado e as frequentes visitas do Batalhão de Choque na unidade em busca de armas, drogas e celulares. No último pente-fino realizado na quinta-feira (8) na unidade, foram encontrados 3 aparelhos celulares que continham conversas entre os internos e traficantes e algumas armas artesanais.

No entanto, a Unei Nova Caminho localizada no bairro Los Angeles, também na Capital, precisa de atenção. O Estado recebeu uma denúncia onde mostra quer a estrutura da unidade está totalmente deteriorada, em umas das rachaduras cabe a mão de uma pessoa, os 20 internos estão dormido praticamente no concreto. Matéria de limpeza e de higiene só tem na unidade por que são comprados pelos os agentes de segurança socioeducativa compram e familiares dos internos.

Ainda conforme a denúncia, esses problemas não são exclusividades das Uneis de Campo Grande, as demais que ficam nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas também estão com falta de estrutura e sendo palco de fugas e rebeliões. A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), através da assessoria de comunicação, informou que está previsto a realização de reparos nas unidades, porém, não revelou a data.

Outro ponto da denúncia é que com todas essas condições é impossível dos agentes de segurança conseguirem trabalhar. Inclusive, a categoria reivindicou também um aumento no efetivo durante o pente-fino realizado na Unei Dom Bosco e alertou o governo do Estado que podem paralisar os trabalhos caso não sejam atendidos. Quanto ao número de servidores, a Sejusp afirmou que atualmente as Medidas Socioeducativas possui em seu quadro mais servidores do que adolescentes, são 269 servidores e 262 internos.

(Texto: Rafaela Alves)