Processada, Uber não atuará mais na Colombia

A plataforma Uber anunciou nesta sexta-feira (10) que suspenderá suas atividades na Colômbia a partir de 1º de fevereiro, após responder a um processo por concorrência desleal e operação irregular. Em sua conta no Twitter, a empresa postou uma ilustração na qual um automóvel branco aparece saindo do país com um cartaz dizendo “o seu Uber está indo embora da Colômbia”.

“Tchau, quem sabe até logo. #UmaSoluçãoJáParaUber”, diz o texto que acompanha a publicação.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

“Em cumprimento ao processo enviado pela Superintendência de Indústria e Comércio (SIC), no último 20 de dezembro, a partir da 0h do dia 1º de fevereiro de 2020 a Uber deixará de funcionar na Colômbia”, anunciou a plataforma em um comunicado oficial.

A decisão de primeira instância ocorreu após um movimento dos taxistas contra as operações da Uber, que acusam a empresa de prestar serviço de forma irregular, violando as normas do mercado. O funcionamento da Uber como aplicativo digital é permitido pelo Ministério de Tecnologia da Informação e da Comunicação, ainda que a prestação do serviço seja ilegal.

Na Colômbia a empresa americana tem mais de 88 mil motoristas em várias cidades e em algumas cidades do mundo a Uber já não opera como resultado das reclamações. A empresa americana não oferece serviços na Catalunha, Bulgária, Hungria, Dinamarca e no norte da Austrália.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Isto É)