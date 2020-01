PRF morre atropelado em ocorrência de acidente na MS-258

O policial rodoviário federal Vladimir Benedito Struck, 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (10) na Santa Casa de Campo Grande. O policial foi socorrido em estado grave após ser atropelado na noite de ontem quinta-feira (9), na rodovia MS-258, entre Sidrolândia e o distrito do Capão Seco, a aproximadamente 80 quilômetros de Campo Grande.

Vladimir Benedito Struck foi atropelado por uma caminhonete F1000, conduzida por Airton Ribas, 73, durante uma operação da PRF. Ele estava com mais dois policiais controlando o fluxo de veículos na via onde havia acontecido um acidente de trânsito.

Segundo Sidrolândia News, inicialmente o policial foi atendido pelo Corpo de Bombeiros sofrendo várias paradas cardíacas. O agente sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, foi entubado e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande.

O idoso envolvido no acidente foi indiciado por homicídio culposo. Vladimir nasceu em 15/06/1974, era casado e deixa esposa e filha. O velório será realizado na Câmara Municipal de Sidrolândia.

Carreira – Além de pré-candidato a prefeito de Sidrolândia pelo Patriota, nas últimas eleições Vladimir Struck também ficou em 3º colocado entre os candidatos a deputado estadual, no município. Ele já foi chefe do núcleo de ética e disciplina da PRF e também fundou a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Jardim. (Texto: Karine Alencar com João Fernandes)