Polícia apreende carros carregados com cigarros do Paraguai

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu dois carros carregados com cigarros de origem estrangeira ontem (9), em Ponta Porã. Na ação, quatro pessoas da mesma família foram presas.

De acordo com informações da PMMS, a apreensão ocorreu na MS 164, durante abordagem policial no trecho entre Ponta Porã e Maracaju. Ao avistarem a equipe da PMR, os dois veículos VW/Gol com placas de Campo Grande, tentaram fugir da fiscalização.

Ao todo, foram apreendidos 900 pacotes de cigarros que seriam comercializados na Capital.

Os envolvidos e a carga foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMMS)