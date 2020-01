Joaquin Phoenix é preso em protesto climático nos EUA

Joaquin Phoenix, ator premiado com o Globo de Ouro por sua atuação em Coringa, foi preso, nos Estados Unidos, em um protesto organizado por Jane Fonda. Eles se manifestavam contra as mudanças climáticas em Washington D.C., nos Estados Unidos.

O intérprete de Coringa subiu em um palanque montado pela entidade Fire Drll Fridays, que organiza os protestos e discursou para o público. Ele falou sobre hábitos alimentares e relação com o meio ambiente.

As manifestações exigem que instituições financeiras assumam sua responsabilidade pelo financiamento da indústria de combustíveis fósseis. Os famosos também destacaram as queimadas que já mataram meio bilhão de animais na Austrália.

“É importante votar mas, às vezes, precisamos tomar essa responsabilidade para nós e fazer uma mudança em nossas vidas e espero que possamos fazer isso”, falou Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix e os outros participantes, de acordo com o TMZ, foram avisados que, se não se dispersassem, seriam todos presos. Mesmo assim, eles contrariaram as ordens policias e seguiram na manifestação. Martin Sheen também participou do ato. (Matrópoles)