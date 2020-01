Incêndio atinge terminal do Porto de Santos

Um incêndio atingiu hoje (10) o Terminal Termares no Porto de Santos, às 12h50 e não deixou vítimas. De acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o porto situado na margem direita, o fogo foi debelado por volta das 16h e o acesso ao local liberado.

O Corpo de Bombeiros informou que ainda trabalha no rescaldo. Para o controle do incêndio, foi necessário interditar o acesso pelo Portão 4 do Porto de Santos. De acordo com a Codesp não houve interferências na Avenida Augusto Barata (conhecida como Reta da Alemoa), nem na Avenida Engenheiro Antonio Alves Freire.

A Ecoporto Santos, responsável pelo terminal, informou que o incêndio foi de pequenas proporções e ocorreu em sua área de almoxarifado, local sem cargas. Na nota, a Ecorporto Santos disse que não houve vítimas e nem danos a terceiros.

Confira o texto na íntegra:

“O Ecoporto comunica que hoje, aproximadamente às 13 horas, houve um incêndio de pequenas proporções no Almoxarifado Administrativo do Terminal, localizado em uma área segregada das demais unidades operacionais da empresa.

Felizmente, não foram registradas vítimas nem danos a terceiros, graças às ações de nossa Brigada de Incêndio, e do apoio imediato e abrangente do Corpo de Bombeiros e da Guarda Portuária,integrantes do Plano de Auxílio Mutuo do Porto de Santos.

Devido a interrupção parcial de nossas operações por algumas horas é provável que tenhamos alguns atrasos no atendimento no transcorrer do dia de hoje”.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)