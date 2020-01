Dólar tem alta na semana apesar de redução das tensões

O apaziguamento das tensões no Golfo Pérsico após o ataque americano que matou um general do Irã não beneficiou a cotação do real nesta semana. No final da tarde desta sexta-feira (10), a moeda acelerou para fechar em alta de 0,18%, aos R$ 4,0923.

A moeda americana operou a maior parte do pregão em queda, ajudada por notícias positivas relacionadas ao acordo comercial e uma produção industrial mais fraca que o esperado no Brasil, que coloca mais dúvida sobre novos cortes de juros pelo Banco Central.

As sextas-feiras são tradicionalmente um dia em que investidores assumem uma posição mais cautelosa na entrada do final de semana. Mesmo antes, no entanto, a alta do dólar na semana estava garantida: no fim, houve ganho de 0,89% no acumulado dos últimos cinco dias. (João Fernandes com Valor Econômico)