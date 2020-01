Dez anos depois sequência de Avatar ganha trailer de fã

Os fãs e espectadores mais assíduos da franquia Avatar estão ansiosos pela continuação da história. Muitas filmagens já foram encerradas, de acordo com informações reveladas em rede social, na conta oficial da franquia e de acordo com envolvidos na produção. Agora, um fã se aventurou a fazer um trailer sobre o filme Avatar 2, a continuação, que deve chegar em 2021 aos cinemas.

Na filmagem, foi publicada na canal do YouTube do site de notícias de entretenimento We Got This Covered, o fã utilizou material já apresentado no primeiro filme e também anunciou a apresentação de um novo mundo. O vídeo vem em meio às informações de que, nas próximas partes da história, o público será levado a mundos diferentes, além do já apresentado Pandora.

Recentemente, foram reveladas artes conceituais dos novos capítulos de Avatar, também por meio da conta oficial dedicada ao filme na rede social Twitter. E as imagens revelaram a existência dos mundos além de Pandora, que vão ser trazidos nas sequências. E não foi só isso que chamou atenção do público. Há alguns dias, James Cameron contou como está o andamento dos próximos filmes.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações SpinOff)