Aeroporto de Corumbá passa a oferecer internet grátis

O Aeroporto Internacional de Corumbá, a 417 km de Campo Grande, conta agora com uma nova rede de Wi-Fi gratuita. O contrato foi firmado entre a Infraero e a empresa norte-americana Boingo Wireless, líder mundial no segmento. Para usar a rede, o passageiro deve procurar a rede “Infraero Free?Wi-Fi” e após conectar ao sinal disponível, o usuário tem acesso grátis à internet por até uma hora. Para aqueles que precisarem usar a rede por mais tempo poderá adquirir assinaturas nas modalidades de um dia ou mensal.

De acordo com a superintendente do aeroporto, Bárbara Netto, a facilidade vai melhorar a experiência e o conforto dos passageiros. “O serviço oferece conexões rápidas e acesso simplificado, atendendo à demanda por conectividade do viajante durante a espera do voo. Demonstra também o compromisso da Infraero em promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos passageiros”, destacou.

O aeroporto de Corumbá tem capacidade para receber 900 mil passageiros por ano e conta com voos regulares para Campinas (SP), com escalas em Bonito. A cidade é considerada uma das principais portas de entrada para o Pantanal sul-mato-grossense.

(Texto: Rafaela Alves)