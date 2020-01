Novo programa incentiva pesquisa na área de segurança pública

O Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram na quarta-feira (8) o Procad (Programa Nacional de Cooperação Acadêmica) em Segurança Pública e Ciências Forenses. O objetivo do programa, que foi lançado em uma cerimônia que reuniu os ministros Sergio Moro e Abraham Weintraub, é estimular pesquisas que auxiliem as forças de segurança no enfrentamento e na solução de crimes.

A expectativa é que os estudos permitam, entre outras coisas, o mapeamento das redes de tráfico e mais precisão na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Com isso, o governo vai destinar R$ 10,1 milhões para bolsas de pesquisa em mestrado, doutorado e pós-graduação que visem a segurança pública e o enfrentamento à criminalidade.

Também espera-se que o combate à corrupção seja aperfeiçoado por meio do uso da inteligência artificial no mapeamento da lavagem de dinheiro. O projeto ainda pretende desenvolver tecnologias para blitz de trânsito que ajudem a identificar se o motorista está sob efeito de drogas ilícitas. Estudos focados em crimes ambientais, medicina legal e respostas a desastres também são visados pelo governo.

A iniciativa é voltada para universidades públicas, federais e estaduais, e instituições privadas. Programas já existentes na Capes poderão se inscrever a partir da publicação do edital do Procad em Segurança Pública e Ciências Forenses, previsto para as próximas semanas. Cada projeto selecionado poderá permanecer em pesquisa por até 5 anos. (João Fernandes com Congresso em Foco)