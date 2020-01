Ibovespa cai e dólar tem maior alta em dois meses

Mercado mostra mais um dia de desempenho negativo, tendo apenas uma alta em 2020

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (9), a quinta baixa consecutiva do índice. Desta vez, o vilão não foi o cenário geopolítico, mas o desempenho dos bancos, que compõem o setor mais pesado do benchmark, com mais de 20% de participação. Hoje, o presidente do Banco Central, disse que as medidas que tomará nos três primeiros meses deste ano são autorizar que fintechs atuem com microcrédito, análise da consulta pública do sandbox regulatório e simplificação do acesso ao crédito rural.

O Ibovespa teve leve queda de 0,26% a 115.947 pontos com volume financeiro negociado de R$ 23,276 bilhões. Já o dólar comercial teve alta de 0,85% a R$ 4,086 na venda. Foi a maior alta diária desde 8 de novembro. O dólar futuro com vencimento em fevereiro registra ganhos de 0,68% a R$ 4,0975.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu cinco pontos-base a 5,11%, o DI para janeiro de 2023 recuou seis pontos-base a 5,66% e o DI para janeiro de 2025 perdeu cinco pontos, a 6,37%. Por outro lado, o noticiário macro teve notícias positivas, com a fala do presidente americano Donald Trump ontem se somando à notícia de que não houve vítimas no bombardeio que atingiu a Zona Verde da capital iraquiana. A avaliação é de que a chance de uma guerra está cada vez mais distante no Oriente Médio.