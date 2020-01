Eduardo Costa é intimado a depor após suposta ameaça

O cantor Eduardo Costa foi intimado pela Polícia Civil ontem (8), devido a uma suposta ameaça ao cantor Clayton, da da dupla Clayton & Romário.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, as autoridades foram até a residência do sertanejo para entregar a intimação, porém ele não estava no local. Agora, Costa terá 15 dias para se pronunciar sobre o caso.

Entenda o caso:

No boletim de ocorrência, registrado no dia 23 de dezembro, Clayton disse que estaria sendo ameaçado por Eduardo Costa e pelo irmão dele, Weliton Costa. Mensagens teriam sido enviadas ao celular de Romário, irmão de Clayton. Tudo isso porque Costa não estaria aceitando o relacionamento do colega com uma ex-namorada sua.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)