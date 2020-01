Curso de Libras gratuito abre inscrições na próxima semana

No término do curso, os alunos irão receber um certificado de participação.

Aqueles que têm interesse em aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras), podem se inscrever gratuitamente a partir da semana que vêm em um dos três bairros que irão disponibilizar o espaço para as aulas. A oportunidade é ofertada pela Prefeitura de Campo grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos).

De acordo com informações da PMCG, o curso têm a duração de três meses e os participantes serão instruídos na utilização do nível básico de Libras. Além disso, as vagas são limitadas.

Pontos de inscrição:

Bairro Universitário: 13/01/2020, das 19h às 20h, na Igreja Santa Rita de Cassia, Rua João Maiolino 302

Bairro Cohab: 14/01/2020, das 19h às 20h, no Centro Comunitário, Rua Agripino Grieco 567

Bairro Paulo Coelho Machado: 15/01/2020, das 19h às 20h, no Instituto APIC-MS, Rua Hauber Carille 139

Para participar das aulas, podem se inscrever aqueles com a idade mínima de 16 anos, sendo necessário levar no ato da matrícula a cópia do RG e um comprovante de residência. No término do curso, os alunos irão receber um certificado de participação.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)