Cinco caçadores são presos por abate a antas e catetos

Em uma fazenda localizada a 25 km da cidade de Santa Rita do Pardo, Policiais Militares Ambientais (PMA) de Bataguassu receberam denúncias de caça ilegal de animal monitorado. Devido a isso, uma equipe foi ontem (8) à tarde ao município e montou operação conjunta com a Polícia Civil, com o intuito de prender os caçadores.

Ao chegar no local onde os suspeitos se encontravam, a polícia abordou um dos infratores, de 40 anos, que indicou mais quatro caçadores que tinham ajudado no abate de uma anta – espécie em extinção. Ele ainda informou que usou uma espingarda de sua propriedade e o veículo pertencente à fazenda.

A Polícia Militar e Polícia Civil apreenderam a arma, uma espingarda calibre 20, com uma munição, que não tem documentação. Os outros caçadores, de 56, 47, 47 e 29, todos residentes na fazenda, foram identificados e com eles encontrado carne da anta. Com um dos infratores, de 56 anos, foi apreendida também carne de dois catetos, que ele confessou ter abatido há alguns dias. Toda a carne foi apreendida.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde eles foram autuados por crime ambiental de caça ilegal.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Dourados News)