Bilionário russo quer comprar clube no Brasil e já tem alvos

Alguns clubes brasileiros estão na mira de Ivan Savvidis, empresário russo e dono do “PAOK”, um dos times mais ricos da Grécia. Conforme apuração de A Gazeta Esportiva, Savvidis busca um clube no Brasil para realizar um possível parceria ou até mesmo uma venda definitiva.

A iniciativa de investir nos times do país, no entanto, teria partido de Giorgos Savvidis, filho e sócio de Ivan que é um admirador do futebol brasileiro.

Em 2013, a família Savvidis quitou as dívidas do clube PAOK, investiu pesado nas contratações e obteve retorno no campo e nas finanças. Caso Ivan e Giorgio cheguem a um acordo com algum time brasileiro, o processo deve seguir a mesma abordagem de 2013.

Clubes na mira

De acordo com informações do Terra, os dos times que estão na mira da família russa são o Paraná-Clube e Fortaleza, porém outras opções não estão descartadas. O investimento, pelo menos por enquanto, deve ser direcionado somente para uma equipe.

Ivan Savvidis

Em 2003, Savvidis foi eleito deputado no parlamento russo e, no ambiente político, tornou-se próximo de Vladimir Putin, presidente do país. Anteriormente, ele ainda construiu carreira no exército da Rússia e chegou a atingir a patente de Major.

Em 2018, Ivan Savvidis foi protagonista de uma das cenas mais polêmicas do futebol grego. Depois do PAOK ter um gol anulado aos 45 minutos do segundo tempo, contra o AEK (que liderava o liga nacional), o dono do clube invadiu o gramado portando uma arma de fogo na cintura.

Depois do caso, o Campeonato Grego ficou paralisado por duas semanas, enquanto Savvidis e o PAOK receberam uma dura punição. O dirigente levou três anos de suspensão das atividades esportivas, enquanto o clube perdeu três pontos na competição, se distanciando na corrida pelo título.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)