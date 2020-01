Adolescente expulsa a mãe de casa e é preso

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após colocar a mãe para fora de casa na noite desta quarta-feira (08), por volta das 20h40 na cidade de Dourados. O rapaz passou a ameaçar a mulher, de 44 anos, e obrigou ela a sair da casa. Ele estaria em surto por conta do consumo de drogas.

Segundo informações do Durados News, populares acionaram a Polícia Militar, e ao chegarem no local apreenderam o acusado encontrando com ele uma munição calibre 762, uma munição calibre 22, um tablete de maconha e duas trouxinhas da droga, que totalizaram 266 gramas. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e deve ser encaminhado a Unei Laranja Doce.

(Texto: Karine Alencar)