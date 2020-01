ABC passa de fase na Copinha e enfrenta o Grêmio

A terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior botou os sul-mato-grossenses para correr em busca da classificação na tarde desta quinta-feira (9). Em Suzano, o União ABC fechou a primeira fase com 4 x 2 em cima do São Raimundo (RR) e segue na competição. Já em Mauá, o Cena foi derrotado por 5 x 0 pelo Atlético Cearense e está desclassificado.

É a segunda vez em que um time do Estado se classifica para a segunda fase. A primeira aconteceu em 2014, com o Aquidauanense. “Feliz. Essa é a palavra. Somos o segundo time da história de Mato Grosso do Sul a passar de fase na Copinha, o que é um feito. Mas na verdade a minha torcida é para que a gente fortaleça o futebol do Estado para que isso vire uma rotina”, fala o técnico Daniel Franklin ao jornal O Estado após a partida.

Para o ABC, a partida foi um jogo de bolas paradas. Três dos quatro gols foram marcados após escanteio ou falta e o outro veio de um cruzamento. Franklin afirma que isso foi previsto durante o treinamento. “Isso na verdade foi uma estratégia. A gente sabia que nesse jogo as bolas aéreas seriam vantagem. Analisamos os jogos deles e conseguimos identificar essa situação nas substituições aumentei nossa estatura para também não sofrer com as aéreas deles”, diz.

O resultado deu ao ABC a segunda colocação do grupo 22, com seis pontos, um atrás do líder Chapecoense, que finalizou a primeira fase de forma invicta. Para a segunda fase, enfrentará o Grêmio, primeiro colocado do grupo 21. “A gente sabe da diferença de estrutura e investimento mas vamos fazer de tudo para que em campo essa diferença seja reduzida”, finaliza.

As datas e os confrontos da segunda fase ainda serão divulgados pela FPF (Federação de Paulista de Futebol). A derrota eliminou o Cena da competição. O clube terminou a competição em último lugar, com três derrotas e nenhum ponto marcado. Se passasse, pegaria o Água Santa, de Diadema.

Os lances

O campo de defesa do time de Roraima foi dominado pelo tricolor durante boa parte do primeiro tempo, o que rendeu três gols para time da Capital. O primeiro saiu aos sete minutos, após Phelipinho, artilheiro do time, bater escanteio pela esquerda e Rafael carimbar a rede. Dez minutos depois, Leandro aproveitou uma sobra da trave e deixou tudo igual para o São Raimundo.

O placar se tornou positivo para o “Mundão”, já que um empate classificava o time de Roraima. Mas 40 segundos depois, enquanto os jogadores ainda estavam distraídos com a comemoração, o ABC saiu rápido pela lateral e João Pedro chutou pra rede no fim dos 17 minutos. Para finalizar o primeiro tempo, Rafa, que de zagueiro passou para artilheiro da partida, pegou a sobra de um escanteio, fez de cabeça aos 43 e ampliou o placar em 3×1.

No segundo tempo, o ABC passou a administrar a bola para manter a vantagem. Com isso, o São Raimundo começou a pressionar, até que aos 14 Luquinhas recebeu de escanteio pela esquerda e marcou com força no chute. Após o lance, os roraimenses cresceram e a classificação do tricolor ficou em risco. Mas a tensão não durou muito, já que 29 Higor desviou a falta batida por Phelipinho e marcou.

Em Mauá, os cinco gols da partida foram do Atlético Cearense. O time de Nova Andradina chutou ao gol várias vezes, mas os primeiros a marcar foram os cearenses. Aos 35 Inácio bateu pênalti com o direito e marcou. O lance foi ocasionado pelo goleiro Weberton, que tentou tirar a bola do atacante mas derrubou ele. Wallace marcou o segundo aos 43 e fechou o placar do primeiro tempo.

Aos 3 da segunda parte, Lucas Lima recebeu passe pela direita, driblou a zaga e marcou de canhota. Aos 10, Vitor veio de individual e marcou com a esquerda. Após uma parada para quatro substituições, Jean ia em direção ao gol quando Gabriel, do Cena, interrompeu e cometeu penalidade máxima. Guilherme bateu para fora e desperdiçou a chance do quinto, que saiu só aos 33, com um chute cruzado de canhota do Gean.

(Texto: Danielle Mugarte)