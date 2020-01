Rio terá 50 dias de carnaval e abertura acontece no domingo

Em comunicado, Marcelo Alves, presidente da Riotur, disse que este ano a cidade do Rio de Janeiro terá 50 dias de carnaval. A programação de abertura ocorrerá no palco originalmente montado para o réveillon na Praia de Copacabana e acontece no domingo (12).

Além do Bloco da Favorita, ameaçado de não se apresentar, mas que obteve autorização da Polícia Militar (PM), farão shows as cantoras Preta Gil, Sandra de Sá, o cantor Tony Garrido, a Banda de Ipanema e Mcs. Além dessas atrações, haverá a final do Concurso da Corte Real da Folia, com a escolha do Rei Momo, da Rainha do Carnaval e das duas princesas, que pela primeira vez, será aberta ao público.

Para atender a PM, os shows serão realizados entre 16h e 19h. Por volta das 18h, haverá interrupção para o anúncio dos vencedores do Concurso da Corte Real. A apresentação dos candidatos começa às 15h.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)