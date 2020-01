MS precisa da vitória para se classificar na Copinha

União ABC e Cena entram em campo na próxima quinta-feira (9) pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da Capital joga contra o São Raimundo (RR), ao meio dia (de MS), no Estádio Francisco Marques Figueira, conhecido por Suzanão. No mesmo horário, a equipe de Nova Andradina enfrenta o Atlético Cearense (CE) no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá.

Enquanto um precisa apenas de uma vitória simples, o outro torce por um ‘milagre’. O tricolor ocupa a terceira posição na tabela com 3 pontos, um a menos que o primeiro e segundo colocados da chave no Chapecoense e São Raimundo respectivamente. Caso vença o time de Roraima, sobe de posição e se classifica para a segunda fase.

A prioridade do comandante Daniel Franklin foi a recuperação física dos jogadores, além do trabalho psicológico. “Hoje [8] pela manhã intensificamos os treinos e desde ontem estamos recuperando eles. Mas o São Raimundo é uma equipe forte, então também preparamos eles emocionalmente para uma partida que vai exigir muito de nós, já que precisamos da vitória”, conta.

Equipe de Nova Andradina tem missão difícil para seguir no torneio

O Cena escorregou nos acréscimos do último jogo e assumiu a quarta colocação do grupo 26. As chances são baixas, mas matematicamente eles ainda podem se classificar. O clube passa de fase caso vença o time do Ceará sem cartão (critério de desempate), além de torcer pela vitória do Avaí contra o Mauá. Um empate em qualquer uma das duas partidas desclassifica a equipe.

De acordo com técnico Éder Baratella, o trabalho foi feito dentro e fora de campo. “Treinamos hoje [8] pela manhã e durante o treino trabalhamos muito a cabeça deles e acertamos nossa parte sistêmica. Discutimos os pontos fortes do adversário e os pontos que podemos explorar em cima. Conseguimos colocar o planejamento em prática e agora é esperar o jogo”, fala.

Ainda que não se classifiquem, o treinador se diz satisfeito com a projeção que a competição deu aos atletas. “Nossa atuação foi elogiada e está surtindo efeito. Então temos um dos dois objetivos traçados, o que falta é a classificação. Ainda vamos tentar alcançar isso, mas não depende mais só de nós. Eles têm consciência de que se fizermos o nosso (resultado) temos grandes chances de passar”, diz.

Clubes de renome do Estado fizeram um contato inicial com os representantes dos dois clubes, segundo Baratella. O técnico do Cena adiantou ao jornal O Estado que oito atletas despertaram interesse de equipes como o Avaí. O presidente do União ABC, Fábio Manso, afirmou que clubes da primeira divisão do Brasileiro se interessaram por, pelo menos, quatro garotos. Ambos os jogos serão transmitidos online pela FPF (Federação Paulista de Futebol) TV.

(Texto: Danielle Mugarte)