Desemprego apresenta queda em dezembro, diz pesquisa

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quarta-feira (08), uma pesquisa, que aponta recuo de 2,1 pontos no índice de medo de desemprego, o comparativo foi feito entre os trimestres encerrados em setembro e dezembro de 2019.

Com o recuo, em dezembro, o índice ficou em 56,1 pontos. Apesar da queda, permanece acima da média histórica de que é de 50,1 pontos.

A pesquisa contou com 2 mil pessoas em 127 municípios entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019. O índice varia de zero a cem pontos. Quanto menor o indicador, menor é o medo do desemprego.

De acordo com a CNI, o resultado apurado em dezembro de 2019 também ficou acima do observado no mesmo mês de 2018, quando o índice foi de 55 pontos. Na variação ao longo do ano, o índice de medo de desemprego apresentou um aumento de 4,3 pontos no primeiro semestre de 2019. No segundo semestre, o indicador se recuperou e acumulou uma alta de 3,2 pontos até o fim do ano. As informações são da Agência Brasil.

