Homem é morto com golpe de facão no interior

Marcos dos Santos, 39, foi assassinado com um golpe de facão na noite de ontem (7), na casa de uma amiga no Jardim Paraíso, em Naviraí, distante a 366 quilômetros de Campo Grande. O autor da morte é Claudemir Soares da Silva, 42, que assumiu o crime e foi preso em flagrante.

Segundo Ta na Mídia Naviraí, Marcos se desentendeu com o autor e ambos começaram a discutir. Durante a briga, Marcos foi morto com um golpe de facão no tórax. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito após rondas pela região. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. (João Fernandes)