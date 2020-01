Gusttavo Lima foi o artista mais posto nas rádios em 2019

Com o sucesso “Cem Mil”, o cantor Gusttavo Lima, conquistou o primeiro lugar entre as 100 músicas mais executadas nas rádios em todo o país em 2019. O levantamento foi feito pela empresa Crowley, que monitora as principais emissoras de todo o país.

A música é uma composição de Lima em parceria com o baiano Tierry e foi gravada no álbum ao vivo “O Embaixador” (2018) e já tinha ficado em primeiro lugar na medição feita no primeiro semestre do ano passado. A faixa mais recente do cantor, “Milu” em quarto lugar do mesmo ranking.

Luan Santana também tem duas músicas entre as cinco primeiras. “Quando a Bad Bater” é a segunda mais executada, e “Vingança”, parceria com MC Kekel ficou em quinto lugar.

O sertanejo domina quase toda a lista divulgada. Até as dez primeiras, só Wesley Safadão, muito confundido com sertanejo, representa seu forró eletrônico com “Igual Ela, Só Uma”. As duplas Henrique & Juliano e a cantora Marília Mendonça também são destaques. (Folhapress)