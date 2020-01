Corinthians desiste da contratação de Michael do Goiás

Michael não será jogador do Corinthians. Em nota oficial publicada na manhã desta quarta-feira (8), o Timão encerrou as negociações com o Goiás. No comunicado, é destacado que o clube paulista “não mediu esforços” para contratar o atacante do Esmeraldino.

“A Diretoria de Futebol do Timão ressalta que não mediu esforços para contratar o atleta. A proposta enviada pela aquisição de 50% dos direitos do jogador foi proporcional ao valor da multa pedida pelo clube goiano”, comentou.

Michael foi destaque na volta do Goiás à elite do futebol brasileiro em 2019. Aos 23 anos de idade, o atleta, que marcou 9 gols em 35 jogos, foi uma das revelações do último Brasileirão e recebeu sondagens de Palmeiras e Flamengo.

No cenário atual, o Rubro-Negro é o favorito para anunciar a contratação do jovem talento. A informação é que representantes de ambos os clubes vão se encontrar em breve no Rio de Janeiro e uma proposta de 7,5 milhões de euros será oficializada. (João Fernandes com Gazeta Esportiva)