Com a primeira queda do ano, Dólar encerra sessão a R$ 4,05

A moeda norte-americana apresentou nesta quarta-feira (08), a primeira queda do ano de 2020, ficando 0,31% mais barato. Já o principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, fechou em queda pela quarta sessão consecutiva, se aproximando dos 116 mil pontos.

No mercado à vista, o dólar fechou em queda de 0,31%, a R$ 4,05 na venda. Mais cedo, a moeda chegou a subir, alcançando uma máxima de R$ 4,0793, amparada pelo clima ainda de cautela sobre as tensões no Oriente Médio.

O Ibovespa cedeu 0,36%, o que representa 116.247,03 pontos. O volume financeiro somou R$ 24,3 bilhões. No melhor momento da sessão, o Ibovespa chegou a recuperar o patamar dos 117 mil pontos, em alta de 0,58%, mas perdeu força com a ampliação das perdas dos papéis da petrolífera de controle estatal, que respondem por mais de 10% da composição do índice.

Entre analistas e gestores, de modo geral, continua a percepção de que o mercado acionário brasileiro permanece com bons fundamentos, em meio a perspectivas de recuperação da economia brasileira e de taxas de juros ainda baixas.

De acordo com o gestor Guilherme Foureaux, sócio na Paineiras Investimentos, o começo do ano é sempre marcado por expectativa de fluxos e construção de portfólios e ele vê o movimento recente como uma realização de lucros.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)