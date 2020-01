‘Capeta’ é preso suspeito por execução em Pedro Juan

Nesta quarta-feira (8) um homem de 25 anos foi preso pela polícia suspeito de cometer um crime de ‘pistolagem’. Osvaldo F. G. é conhecido como “Capeta” do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi encontrado pelo Departamento de Polícia de Amambay em uma casa localizada na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

A suspeita é de que ele tenha assassinado a tiros de pistola calibre 9mm, Jorge Daniel Sanchez Cuevas, de 24 anos. O crime aconteceu em frente a uma conveniência no último sábado (4), por volta das 23h.

De acordo com a declaração do Comissário Feliciano Martinez, chefe das investigações, a polícia não encontrou a arma usada no crime em posse do acusado. Porém, foi apreendida uma motocicleta com características semelhantes a usada pelo assassino de Jorge Daniel, além das roupas que o suspeito usava no momento da execução. “Nenhuma arma foi encontrada na casa, mas encontramos algumas evidências como motocicleta e roupas”, comentou o Comissário.

Na residência de Osvaldo, os investigadores apreenderam uma motocicleta da marca Kenton, cor vermelha e similar a utilizada na execução, um gorro na cor preta, capacete, cápsulas de calibre 9mm utilizadas e um aparelho de celular com várias mensagens que ainda serão analisadas pelas autoridades.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Dourados News)