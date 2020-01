Bolsonaro recebe casal de noivos no Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (07), o casal de noivos Auder dos Santos e Quezia Menezes. Auder dos Santos pediu via Facebook, para que o presidente tirasse uma foto com ele e sua futura esposa para o vídeo do casamento. Bolsonaro respondeu que no dia seguinte estaria na Presidência e que o casal conseguiria encontrá-lo mostrando a mensagem enviada.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro postou uma foto ao lado do casal e disse “Satisfação em fazer parte deste importante momento da vida do casal. Que Deus abençoe essa união!”, escreveu.

No Facebook, o casal postou agradecimentos ao encontro. Segundo a noiva, o presidente foi o “cupido” da união –os 2 conheceram-se por admiração ao presidente.

(Texto: Karine Alencar)