Ação em defesa da causa animal recebe apoio da Casa de Leis

De acordo com cronograma divulgado na edição Diário Oficial do município (Diogrande), a capacitação em defesa e combate de maus tratos aos animais pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (CGM), começou nesta quarta-feira (8). O Vereador Veterinário Francisco (PSB), fez anúncio em reafirmação de comprometimento com a causa animal.

O treinamento envolve noções das legislações vigentes sobre posse responsável, bem como preparar tecnicamente o agente para abordagens de atendimento, na identificação adequada da infração, no manejo animal e na condução e conduta a ser adotada.

Ao todo 73 agentes da Patrulha Ambiental e que possuem o Curso de Agente de Apoio à Fiscalização Ambiental irão participar desta primeira etapa, sendo divididos em três turmas.

Entre o conteúdo programático estão noções de definição de bem-estar animal, conceito de maus tratos e termo de vistoria zoosanitária, contenção de cães e gatos e as legislações vigentes – Federal, Estadual e Municipal, além do diagnóstico da infração e atribuição de órgãos responsáveis.

As aulas serão ministradas por profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), médicos veterinários e técnicos, e pelo delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), Maércio Alves Barbosa.

O Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande recebe uma média de 100 denúncias de maus tratos contra animais por mês. A denúncia pode ser feita através do telefone (67) 3313-5000.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria)