Vídeo: Tiago Nunes reapresenta timão e descarta Ralf e Jadson

A primeira entrevista de Tiago Nunes no Corinthians foi tranquila na reapresentação da equipe nesta segunda-feira (6). O treinador mostrou que recebeu carta branca para definir o time e os atletas com quem deseja trabalhar. Em seguida, o novo treinador “anunciou” a saída de dois jogadores, Ralf e Jadson.

“Desde o momento em que aceitei dirigir o Corinthians em 2020, a gente manteve contatos diários, principalmente com o Duílio, para que a gente construísse as ideias em termos de comissão técnica, organização de clube e construção do plantel… O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecerem tem mais a ver com o que imagino de modelo de jogo”, afirmou Tiago.

Os dois atletas se reapresentarão na quarta-feira (8) e treinarão em separados aguardando propostas. (FoxSports com João Fernandes)