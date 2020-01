Venda de carros terá aumento estimado em 9,4% em 2020

Para este ano, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estima que o setor registre aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A projeção é de que 3,05 milhões de unidades entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados.

No ano passado o volume foi de 2,79 milhões e, no setor das exportações, a perspectiva é de recuo. Neste ano a remessa deve se aproximar de 381 mil veículos, em comparativo com 428 mil registrados no ano passado.

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, diz que o Brasil tem chances de se estabelecer como sexto maior mercado automotivo este ano. Ao avançar no ranking, em que ocupa o oitavo lugar, ultrapassaria a França e o Reino Unido.

Em relação à produção para este ano, o volume deve chegar a 3,16 milhões. Em 2019, as montadoras fabricaram 2,94 milhões de unidades. A alta é de 7,3%, nesse caso. Especificamente no que concerne a máquinas agrícolas e rodoviárias, as vendas internas devem subir 2,9%, enquanto se calcula uma elevação de 1% nas exportações.

No ano que se encerrou, constatou-se uma expansão de 8,6% nos licenciamentos de autoveículos, que bateram a marca de 2,57 milhões. De 2018 para 2019, a baixa na produção e nas vendas provocou um encolhimento de 3,7% nas vagas de emprego do setor. Segundo a Anfavea, a soma de postos de trabalho passou de 130,5 mil para 125,6 mil.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)