Tony Ramos é internado com fortes dores em hospital no Rio

O ator Tony Ramos, 71, se sentiu mal na noite desta segunda-feira (6) e deu entrada no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse, em Armação dos Búzios (Rio de Janeiro), em decorrência de uma gastroenterite.

Procurada, a assessoria do hospital afirmou que não dará detalhes sobre o paciente, mas que Ramos já foi tratado e deixou o local antes do amanhecer desta terça (7).

Fotos do momento da saída mostram que o ator estava acompanhado da esposa, Lidiane Barbosa, e em uma cadeira de rodas. Os dois são casados desde 1969 e passaram o Réveillon na região.

A gastroenterite é uma infecção no estômago intestino, que costuma ser mais frequente no verão. O problema tem sintomas como cólicas, náuseas, vômitos e febre, e pode ser transmitido por contato com uma pessoa infectada ou por alimentos contaminados. (Folhapress)