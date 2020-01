Saúde consegue R$ 125 milhões em recursos federais

Neste ano de 2020, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), confirmou o repasse de R$ 125 milhões a serem destinados para o Estado de Mato Grosso do Sul.

Os recursos vão garantir melhorias em todas as áreas da saúde, desde compra de equipamentos, construções e ampliações de unidades de saúde, oferta maior de consultas, exames, internações e outros serviços.

O dinheiro que o Governo Federal vai disponibilizar para Mato Grosso do Sul, por meio do Ministério da Saúde, está dividido em recursos para equipamentos (somando emendas parlamentares individuais e de bancada, além de recursos de programação do Ministério da Saúde), para custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) e para obras.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)