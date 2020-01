Prazo de Inscrição para professor temporário termina dia 10

O prazo de inscrição do Processo Seletivo para a formação do Banco Reserva de professores temporários, que atuarão na Rede Estadual de Ensino neste ano, termina na sexta-feira (10). O edital com as regras foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 30 de dezembro.

De acordo com o Edital n. 1/2019 , os interessados deverão preencher o formulário, disponível somente pela internet, diretamente no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems): www.fundacaofapems.org.br.

Poderá participar do Processo Seletivo todo profissional que tenha habilitação com licenciatura pertinente aos componentes curriculares e que, cumulativamente, preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

Vale lembra que será permitido ao candidato a inscrição para até dois componentes curriculares diferentes, conforme dispostos no edital, desde que detenha o requisito exigido para a função e que seja para o mesmo município selecionado anteriormente.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)