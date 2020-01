Maracaju volta à primeira divisão do futebol de MS após vice da Série B

O Maracaju Atlético Clube está de volta a Série A após seis temporadas de ausência. Rebaixado em 2014 quando perdeu do Novoperário no Morenão por 6 a 0. De acordo a tabela, os quatro primeiros jogos serão fora de casa. Após Corumbaense, o MAC encara Comercial, Costa Rica e Ponta-poranense e só vai jogar em casa dia 22 de fevereiro contra o Cena e aí fará todos os jogos em casa até o fim da 1ª fase.

O Maracaju Atlético Clube está de volta a Série A após seis temporadas de ausência. Rebaixado em 2014 quando perdeu do Novoperário no Morenão por 6 a 0. De acordo a tabela, os quatro primeiros jogos serão fora de casa. Após Corumbaense, o MAC encara Comercial, Costa Rica e Ponta-poranense e só vai jogar em casa dia 22 de fevereiro contra o Cena e aí fará todos os jogos em casa até o fim da 1ª fase.

Inicialmente, a equipe seria montada apenas por jogadores pratas da casa que disputaram a Série B de acordo o Presidente José Damaceno, o Professor Lotti. Mas de acordo com o Gerente de Futebol João Rocha, apenas seis ou sete atletas irão continuar e jogadores deverão chegar até quinta-feira (09).

Jogando em seus domínios, venceu além do Cene, o Operário que ocupou a vaga do Costa Rica e empatou com o Comercial. A estreia no Estadual 2020 será dia 26 contra o Corumbaense no Arthur Marinho.

