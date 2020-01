Irã: Tumulto deixa mais de 30 mortos no funeral de general

Dezenas de pessoas morreram pisoteadas durante um tumulto no funeral do general iraniano Qasem Soleimani nesta terça-feira (7). O incidente aconteceu em Kerman, no sudeste do Irã, cidade natal do militar morto na semana passada em um ataque aéreo americano em Bagdá. A confusão deixou pelo menos 32 pessoas mortas e 190 feridas

As informações são do diretor do Serviço Nacional de Urgências iraniano, Pir Hossein Koulivand, à uma televisão estatal. Kolivand explicou ainda que a tragédia foi causada por uma aglomeração.

O cortejo com o corpo de Soleimani levou centenas de milhares de pessoas às ruas da capital Teera e de outras cidades no Irã. O funeral contou com a presença do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Soleimani será enterrado em um cemitério de Kerman como um “mártir” do Irã.

O Parlamento iraniano aprovou nesta terça uma moção que classifica as forças armadas americanas e o Pentágono como “terroristas”, abrindo caminho para ações de retaliação. (AFP, Reuters e EFE)