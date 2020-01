Inscrições da SED para professores temporários termina dia 10

O prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para a formação do Banco Reserva para a contratação de professores temporários que atuarão na Rede Estadual de Ensino, termina dia 10 de dezembro. De acordo com o edital, a Prova Escrita terá duração de três horas e será realizada no dia 19 de janeiro de 2020, nos municípios de Campo Grande e Dourados.

Para a realização da prova, os candidatos deverão se apresentar no local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, munidos de documento de identificação com foto.

O Processo Seletivo Simplificado será composto de duas etapas. A primeira será de Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda será de Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher, de forma completa e correta, todos os dados e informações solicitados no formulário de inscrição disponível no site http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe. Vale salientar que será permitido ao candidato a inscrição para até dois componentes curriculares diferentes, desde que detenha o requisito exigido para a função e que seja para o mesmo município selecionado anteriormente.

A publicação do resultado final, com a classificação dos candidatos aprovados e a homologação do Processo Seletivo, está prevista para o dia 10 de fevereiro de 2020.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações assessoria SED-MS)