Dólar beira a estabilidade, mas fecha dia com R$ 4,06

Nesta terça-feira (7) o dólar fechou perto da estabilidade ante o real. Houve alta em boa parte do dia com realização de lucros, após a moeda ter alcançado patamares acima de R$ 4,09 na máxima. No mercado interbancário, o dólar teve variação positiva de 0,01%, a 4,0647 reais na venda.

A moeda abriu com leve queda de 0,1% nas mínimas do dia e ganhou força pela manhã, quando chegou ao pico de 4,0935 reais na venda (alta de 0,72%), por volta de 12h30. Na Bolsa de Valores do Brasil (B3), o contrato do dólar mais negociado tinha leve alta de 0,11%, a 4,0725 reais.

A alta desta sessão foi a quarta consecutiva, mais longa série desse tipo, desde os mesmos quatro pregões de ganhos entre 22 e 27 de novembro do ano passado. O Ibovespa cedia 0,3% no fim da tarde e fecha com queda.

Ibovespa

Pela terceira sessão o Ibovespa (BVSP) fecha em queda. Pressionada pelo declínio de ações de bancos e da Petrobras, o ambiente externo, que conta com agentes financeiros, é tomado pela tensão entre Estados Unidos e Irã.

O Ibovespa não registrava três quedas consecutivas desde o começo de outubro de 2019. De acordo com o índice de referência do mercado acionário brasileiro, o BVSP caiu 0,26%, a 116.571,34 pontos. Apesar da queda, o saldo em 2020 ainda está positivo e o volume financeiro do pregão somava 17,9 bilhões de reais.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Reuters)