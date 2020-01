Cássio se machuca no primeiro treino do Corinthians

O goleiro do Corinthians, Cássio se machucou na reapresentação do elenco, durante a primeira atividade do ano. O titular da meta teve uma luxação no polegar da mão esquerda e deve passar por exames. O caso aconteceu no treino de segunda-feira (6).

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, a principal novidade no retorno das férias foi o técnico Tiago Nunes, que na sua entrevista coletiva de apresentação confirmou a dispensa do volante Ralf e do meia Jadson.

Os atletas fizeram testes físicos e exames com a nutricionista do clube, Christine Machado Neves. Depois, o preparador físico Michel Huff comandou o aquecimento e, na sequência, Tiago Nunes conduziu o trabalho auxiliado por Evandro Fornari e Kelly Guimarães.

Cássio se machucou durante um trabalho específico para os goleiros. Para a posição, o Corinthians conta com Filipe e Walter, além de Ronald, do sub-17. Nesta terça (7), o elenco volta a treinar pela manhã.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)