Campo-grandenses vão presos na Venezuela por narcotráfico

Estão presos o piloto Luizimar Cassius Nastick, 40, e o mecânico de avião Jeferson Pontes Gonçalves, 29, que no Brasil atuavam nos Aeroportos Teruel e Santa Maria, em Campo Grande. Na Venezuela, eles estão enquadrados em tráfico de cocaína e combustível de aviação.

Segundo MS em Foco, eles foram presos na Venezuela por equipes do Destacamento de Segurança Urbana do 32º Comando da Zona da Guarda Nacional Bolivariana no dia 16 de novembro, após a aeronave pousar em uma estrada rural transformada em pista clandestina no estado de Cojedes. Na aeronave os militares encontraram tambores com quase 500 litros de combustível.

Tanto o piloto como o mecânico bastante conhecidos no meio aeronáutico em Campo Grande, eram dados como “sumidos” por amigos e colegas, mas ninguém falava em algum tipo de problema com os dois.

Comentários chegaram ao conhecimento da DECO (Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado) que passou a fazer levantamentos e pesquisas nas áreas de fronteiras com o Brasil, principalmente nas chamadas “rotas do narcotráfico”.

Por fim, os levantamentos revelaram que a dupla “sumida” na verdade foi presa pelas Forças de Segurança da Venezuela, no dia 16 de novembro, na zona rural da localidade de Guasimo Mayita, município de Giradot, Estado de Cojedes por envolvimento no narcotráfico. (João Fernandes)