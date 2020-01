SED publica lista de designação de alunos da Rede Estadual

Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou o primeiro período de efetivação das matrículas para as escolas que fazem parte da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS).

A enumeração foi elaborada com base na lista de designação publicada neste domingo (5), no site da Matrícula Digital, a confirmação deve ser realizada até sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020.

Durante esta semana também será aberto o segundo período da pré-matrícula para estudantes novos e para aqueles que já fazem parte da REE mas que desejam mudar de escola. Essa etapa acontece entre os dias 07 e 10 de janeiro.

Novidades na Rede

Em 2020 os estudantes matriculados na Rede Estadual poderão contar com o incremento na oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em diversas regiões do Estado. Agora, a REE trabalha com 42 unidades escolares com essa modalidade em 22 municípios – alguns com mais de uma escola – de Mato Grosso do Sul. O destaque fica para a Capital, com 15 escolas.

A partir deste ano, os alunos também podem optar por outra novidade: as escolas que trabalham com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do Governo Federal. Confirmadas ainda em novembro de 2019, serão duas escolas da Rede Estadual, ambas em Campo Grande, nos bairros Anache e Los Angeles.

A primeira, EE Alberto Elpídio Ferreira Dias – prof. Tito, em fase final de construção, vai colocar em prática uma proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Já a segunda, EE Marçal de Souza Tupã-y, vai trabalhar com parceria da Polícia Militar de MS (PMMS).

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)