SED dá início ao período de confirmação de matrícula

A SED (Secretária Estadual de Educação) divulgou a lista em que designa os alunos para suas respectivas escolas e dá início ao período de confirmação de matrícula, que deve ser realizado até sexta-feira (10). Amanhã (7), também será aberto o segundo período da pré-matrícula para novos estudantes e para aqueles que desejam mudar de escola. O prazo também é até a sexta-feira.

Para 2020, a REE (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) busca expandir o número de escolas em tempo integral. Até o momento, são 42 unidades espalhadas por toda o Estado, que contemplam 22 municípios, sendo Campo Grande a cidade com o maior número, com 15 unidades.

Diferente de 2019, em que a REE manteve seu foco em reduzir o número de escolas com salas de aula vazias. Foi elaborado o reordenamento de escolas, passando a responsabilidade para o município de alguns locais, ou até mesmo, fechando algumas unidades, e dando outra utilidade para o prédio, como foi o caso da escola Riachuelo, que foi fechada e, atualmente, abriga a nova Casa da Saúde.

Este ano, o principal objetivo é dar início a expansão das unidades que atendem em tempo integral. Apesar do número expressivo de escolas nesta modalidade, o governo do Estado espera alcançar a meta de 60% de suas unidades atendendo por este regime, em até quatro anos. Dentro do número total, existem duas unidades que são trabalhadas em conjunto com a cultura local, sendo uma em Caarapó, trabalhada dentro de uma comunidade indígena, e outra em Jaraguari, desenvolvida em uma comunidade quilombola.

A REE ainda vai disponibilizar unidades incluídas no Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares), sendo duas escolas da Rede Estadual, ambas em Campo Grande, nos bairros Anache e Los Angeles. A primeira, EE Alberto Elpídio Ferreira Dias, em fase final de construção, vai colocar em prática uma proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, já a segunda, EE Marçal de Souza Tupã-y, vai trabalhar com parceria da Polícia Militar de MS.

(Texto: Amanda Amorim)