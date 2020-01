Sanesul convoca candidatos para processo seletivo

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), começa nesta terça-feira (7) o processo de entrevistas dos candidatos inscritos no processo seletivo simplificado. A seleção será para contadores, engenheiros e psicólogos aprovados em avaliação curricular do certame de 2019.

As entrevistas serão realizadas entre 7 e 8 de janeiro de 2020 na sede administrativa da Sanesul em Campo Grande, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, no bairro Chácara Cachoeira. O candidato deverá comparecer no local de realização da prova prática com antecedência mínima de 15 minutos do horário marcado para o início, munido do documento de identidade original.

A pontuação da entrevista pessoal será divulgada através de edital publicado no DOE-MS que conterá a pontuação obtida pelos candidatos, por emprego e localidade.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)