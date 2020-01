Funtrab lota na primeira segunda-feira do ano

Até às 08h de hoje (6), 175 senhas já tinha sido distribuídas para atendimento. Ao todo, são 273 vagas em MS

Ano novo, primeira segunda-feira (6) útil do ano e muitas pessoas que estão desempregadas aproveitaram para ir em busca de uma vaga no mercado de trabalho, como é o caso da Karina Souza, de 19 anos, que saiu de casa às cinco horas e foi em busca do primeiro emprego na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). “Resolvi vir logo porque o ano está começando e tem mais vagas disponíveis. Estou procurando de vendedora, recepcionista, o que tiver!”, exclamou.

Sara Regina, 40 anos, é pedagoga e está há um ano desempregada. Ela também não perdeu tempo e saiu cedo de casa a fim de garantir um emprego neste novo ano. “Espero sair daqui empregada, fiquei um ano sem trabalhar por conta de uma cirurgia, estou procurando em qualquer área, mais se conseguir na minha formação melhor”, ressalta.

A Funtrab está com 273 vagas em aberto em todo o Estado, mas com apenas 44 em Campo Grande. No entanto, o diretor-presidente da fundação, Enelvo Felini, garante que as vagas para Capital tendem a aumentar no decorrer da semana. “Os empresários vão trazendo suas vagas durante todo o dia e nós temos também as equipes volantes buscando por mais vagas”, explica e salienta que nunca abriu a Funtrab com tanta gente na fila como nesta segunda-feira (6).

“Isso nós surpreendeu e mostra que a necessidade da pessoa em ter uma receita a mais neste ano faz com que no começo do ano ela procure por emprego. Inclusive, o movimento sempre é menor do dia 20 de dezembro até a virada do ano, mas, 2019 teve um movimento maior que os últimos anos. Somente na sexta-feira (03), foram feitas mais de 80 carteiras de trabalho e isso mostra que as pessoas já tem uma vaga prevista, ou uma tem esperança de conseguir um emprego neste novo ano”.

Conforme a Funtrab, até as 08h de hoje (06) já haviam sido distribuídas 175 senhas. Até o fim do dia, mais de 500 pessoas passaram pelo local. “Mato Grosso do Sul deve ficar em quarto ou quinto lugar que mais gerou emprego no Brasil em 2019 e a expectativa é que 2020 tenha ainda mais vagas, tento em vista que a economia está reagindo e o governo também está focado em trocar impostos por empregos”, assegura o diretor-presidente.

Sonho do brasileiro

“Ano novo, vida nova”, quem nunca mencionou a frase durante a virada do ano, não é mesmo?! Com a entrada de um novo ano muitas desejos são renovados, lista de desejos são feitas e o objetivo é um só: tirá-los do papel! Segundo pesquisa conduzida pela catho, especialista em desenvolvimento de carreiras, com mais de sete mil respondentes, 92% dos brasileiros desejam um novo emprego em 2020.

A mostra ainda identificou que para 70% não ter um emprego é impeditivo para realizar os objetivos que almejam, enquanto para 92,5% a chave para realização das promessas de ano novo estão atreladas à empregabilidade, ou seja, sem um emprego novo, nada se concretiza. Mas afinal, como transformar o desejo em realidade?

Para Tábitha Laurino, gerente sênior da Catho, as expectativas é que em 2020 serão disponibilizadas mais oportunidades de vagas, no entanto, sendo esse o momento ideal para que candidatos fortaleçam sua competitividade no mercado.

“Profissionais que desejam colocação ou recolocação profissional encontrarão grandes oportunidades. No entanto, etapas como currículo e entrevista merecem ganhar atenção redobradas dos candidatos, afinal, essas são as fases mais importantes de um processo seletivo e também as que mais exigem dúvidas”, finaliza.

(Texto: Rafaela Alves com colaboração de Marcus Moura)