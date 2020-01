Médico é preso por dirigir bêbado e agredir policial

Na noite do último domingo (5), em Dourados, a 210 quilômetros da Capital, um médico, de 37 anos, foi preso por dirigir embriagado e agredir um policial. De acordo com informações do registro policial, ele foi flagrado em alta velocidade pela Polícia Militar (PM).

A equipe fazia ronda pela Vila Progresso quando se deparou com um carro em alta velocidade desobedecendo os sinais de parada das vias. Ao ser abordado, o motorista desceu do veículo cambaleando e afirmou não haver nada de errado de maneira grosseira.

Natural de São Paulo, o médico questionou se os policiais tinham bafômetro e, diante da resposta positiva, ele se negou a assoprar. Os policiais ainda afirmaram que no momento do flagrante ele estava “com forte odor etílico, agressivo, com olhos vermelhos e irônico”.

Após receber voz de prisão, ele resistiu e deu um soco no rosto de um dos militares. Foi preciso usar equipamento de choque para que o homem pudesse ser algemado. O médico foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e recusou atendimento do ferimento causado pelo dardo de choque. Ele foi autuado em flagrante por resistência e por dirigir embriagado.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Ponta Porã Informa)