Lula e Bolsonaro perdem para Moro em ranking de confiança

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, aparece na primeira colocação em um ranking de confiança divulgado no domingo (5) pelo Datafolha. O ministro é considerado de alta confiança por 33% dos entrevistados, de média por 23% e de baixa por 42%.

Em segundo lugar aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando Moro era juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Lula empata dentro da margem de erro com Moro em alta confiança, com 30%, mas é pior nas outras categorias, com 16% de média e 53% de baixa. O presidente Jair Bolsonaroestá no terceiro lugar com 22% de alta confiança, 22% de média e 55% de baixa.

O levantamento pediu para que fossem dadas notas de 1 a 10 para personalidades políticas. Até 5 o índice de confiança é considerado baixo, de 6 a 8, médio, e 9 e 10, alto. Foram ouvidas 2948 pessoas distribuídas em 176 cidades nos dias 5 e 6 de dezembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa tem 95% de confiabilidade. (João Fernandes com Congresso em Foco)