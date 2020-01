ABC vence e espera classificação na Copa São Paulo

O União ABC conquistou a primeira vitória na Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta segunda-feira (6), pela segunda rodada do grupo 22, o time de Campo Grande bateu por 2 a 1 o anfitrião União Suzano, que também perdeu na estreia. Já em Mauá, os donos da casa tomaram partido no fim do segundo tempo e venceram o Cena, de Nova Andradina, por 1×0.

No Suzanão, o ABC venceu o duelo de tricolores. O grupo foi várias vezes à pequena área até que aos 16 minutos Phelipinho marcou de cabeça. O camisa 11 estava cara a cara com o gol quando Hudson dominou a bola pela lateral direita, cruzou para João Pedro que recebeu de cabeça antes do colega carimbar a rede.

Depois disso o ritmo de jogo permaneceu o mesmo, o que permitiu o segundo gol. Aos 37, Joãozinho chutou para João Pedro, que recebeu dentro da área e cabeceou a bola. “Tivemos faltas e aproveitamos os cruzamentos para marcar de dentro da área. Em uma delas saiu o gol e a outra foi uma bola trabalhada com cruzamento vindo da lateral”, fala o técnico Daniel Franklin após o jogo em entrevista ao Jornal O Estado.

Aos 47, o camisa 9 do Suzano, Thiago, bateu pênalti e fez o primeiro para os donos da casa. Isso porque Adielson foi derrubado dentro da área pelo atleta do ABC e o árbitro Camilo Moraes não hesitou em marcar. “Foi a única oportunidade deles e isso acabou tornando segundo tempo mais complicado”, comentou o treinador.

Após o intervalo, o time da Capital continuou a atacar mas também abriu espaço para a linha de frente do Suzano tentar marcar. Houve chance de gol para os dois lados, mas o ABC conseguiu segurar o placar e garantir a vitória. Nos minutos finais, João Pedro e Vitor Hugo, destaques do ABC e do Suzano respectivamente, se chocaram mas não se machucaram gravemente.

Na quinta-feira (9), ao meio-dia (de MS), o time joga contra o São Raimundo (RR), também no Suzanão. Com o empate sem gols entre Chapecoense e o time de Roraima no complemento da segunda rodada, o ABC se garante caso vença a próxima partida. “Essa vitória era o que precisávamos para continuarmos vivos na competição. Agora eu espero um jogo difícil. O São Raimundo é uma equipe com bons valores individuais, organizada, então será um grande jogo”, finaliza Franklin.

Time de Nova Andradina perde nos acréscimos e só se classifica com um milagre

Em Mauá, pelo grupo 26, o time de Nova Andradina começou a partida na pressão, mas com o passar do tempo o goleiro Breno também teve que salvar o time muitas vezes. O jogo ficou empatado durante 90 minutos. Nesse tempo, o Mauá finalizou 12 vezes, enquanto o Cena fez apenas quatro chutes ao gol.

Nos acréscimos, Nicolas lançou para a área de ataque do Mauá e após passar por duas cabeças nos passes aéreos o camisa 10, Natanael, fuzilou de pé direito e abriu o placar. O lance aconteceu com 10 em campo, já que minutos antes o jogador do time de casa Caique teve convulsão no campo e foi levado de ambulância para o hospital da cidade.

O resultado praticamente elimina o Cena da competição. O Avaí assumiu a liderança do grupo após vencer o Atlético Cearense por 3×1, com seis pontos. O time de Mato Grosso do Sul só passa de fase caso vença o time do Ceará por dois ou mais gols de diferença, também na quinta-feira ao meio dia, e o Avaí ganhar do Mauá.

(Texto: Danielle Mugarte)